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Milli bocceciler Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı

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Milli bocceciler, Brezilya'nın Garibaldi kentinde 11-18 Ekim'de yapılan Dünya Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı. Dilanur Adanur kadınlar altın noktada dünya üçüncüsü olurken, Şeval Akçanlı ve Selma Kalanç geleneksel takımlarda bronz madalya elde etti.

Milli bocceciler, Brezilya'da düzenlenen Dünya Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre, 11-18 Ekim tarihlerinde Garibaldi kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Dilanur Adanur, kadınlar altın nokta kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde ise Şeval Akçanlı ve Selma Kalanç, bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
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