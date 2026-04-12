Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Kolombiya'da bronz madalya kazandı

Tayfun Taşdemir, Kolombiya'nın Bogota kentinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti. Türkiye'yi temsil eden sporculardan biri olarak çeyrek finalde rakibini yenmeyi başardı ancak yarı finalde elendi.

Türkiye Bilardo Federasyonun açıklamasına göre Kolombiya'nın Bogota kentindeki organizasyona 20 ülkeden 148 sporcu katıldı.

Türkiye'yi 24 sporcunun temsil ettiği organizasyonda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibini 50-41 mağlup eden Taşdemir, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Güney Koreli Myung-Woo Cho ile karşılaşan milli sporcu, mücadeleden 50-26 mağlup ayrılarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
