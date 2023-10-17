Milli bilardocu Savaş Bulut sporcularla buluştu

DÜZCE(İHA) – Milli Bilardocu Savaş Bulut sporcularla yaptığı söyleşide sporculuk yolunda karşılaştığı zorlukları ve tecrübelerini paylaştı.

DÜZCE(İHA) – Milli Bilardocu Savaş Bulut sporcularla yaptığı söyleşide sporculuk yolunda karşılaştığı zorlukları ve tecrübelerini paylaştı.

9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Milli Bilardocu Savaş Bulut sporcularla söyleyişi yaparak soruları yanıtladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 300 sporcunun katıldığı programda milli bilardocu Savaş Bulut'un sporcular bir araya geldi. Bulut, sporcuların sorularını içtenlikte cevapladı. Bulut, sporculuk yolunda karşılaştığı zorlukları ve tecrübelerini sporcularla paylaştı.

Program, Amatör Spor Haftası etkinliklerinde dereceye giren sporculara yapılan ödül töreni ile son bulurken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sporculara hediyelerini takdim etti. - DÜZCE