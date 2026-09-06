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Berkay Karakurt’tan Dünya Kupası’nda Bronz Madalya

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Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, bronz madalyanın sahibi oldu.

Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berkay, Lier belediyesindeki organizasyonda yarı finalde Hollandalı Dick Jasper ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcu, yarı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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