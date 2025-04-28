Milli Basketbolcu Birkan Batuk, Kariyerini Sona Erdirdi
35 yaşındaki milli basketbolcu Birkan Batuk, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Haremspor'da geçirdiği sezonunun ardından, Türk basketboluna olan katkılarını geride bırakıyor.
Milli basketbolcu Birkan Batuk, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre 2023-24 sezonunu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Haremspor'da geçiren Birkan Batuk, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Ülkerspor altyapısında basketbola başlayan 35 yaşındaki Birkan, Alpella (2007-08), Trabzonspor (2008-09), Karşıyaka (2009-12, 2018-19), Anadolu Efes (2012-20, 2017-19), Darüşşafaka (2016-17), Beşiktaş (2019-20), Bursaspor (2020-22), Gaziantep Basketbol (2022-23) ve Haremspor (2023-24) takımlarının kadrolarında yer aldı.
Birkan Batuk, kariyeri boyunca ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Milli takım formasını tüm yaş kategorilerinde 162 kez giyen Birkan, 2013 Akdeniz Oyunları ve 2005 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı.