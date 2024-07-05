Milli Basketbol Takımı Sırbistan'daki Turnuvaya Katılmayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, sakat oyuncuların fazlalığı ve riske edilmemesi gerekçesiyle Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan'da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır.

Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir" denildi. - İSTANBUL