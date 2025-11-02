Milli badmintoncular, Uluslararası Macaristan Turnuvası'nda 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyona katılan milli sporculardan Zehra Erdem tek kadınlar, Nisa Nur Çimen ile Zeynep Berre Ocakoğlu çift kadınlar, Aysu Arslan ile Mert Seven de karışık çiftler kategorisinde 3'üncü oldu.