Milli Badmintoncular HYLO Open 2025'te Çeyrek Finale Yükseldi
28 Ekim- 2 Kasım 2025 tarihlerinde Almanya'da gerçekleşen "HYLO Open 2025" Turnuvası'nda Neslihan Arın tek kadınlar kategorisinde, Nazlıcan İnci- Bengisu Erçetin çift kadınlar kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktılar. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor