Tekirdağlı milli badmintoncudan altın ve bronz madalya

Tekirdağlı milli badmintoncu Feraye Özgan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İstanbul Youth Open 2026 Turnuvası'nda U-13 kategorisinde tek kadınlarda şampiyon olarak altın madalya, çift kadınlarda ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

İstanbul'da 09-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Tekirdağlı sporcu Feraye Özgan, gösterdiği başarılı performansla Türkiye'ye iki madalya kazandırdı. U-13 tek kadınlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkan Özgan, çift kadınlar kategorisinde de üçüncü olarak turnuvayı iki madalya ile tamamladı.

Turnuvada mücadele eden Tekirdağlı sporculardan Ela Keskin, Muhammed Emin Gözkaman, Elif Suden Ustaoğlu, Zeynep Topoğlu ve Almina Aydoğan ise çeyrek finale kadar yükselerek başarılı performans sergiledi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uluslararası organizasyonda ülkeye iki madalya kazandıran milli sporcu Feraye Özgan ile emeği bulunan badminton antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı