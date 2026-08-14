İsmail Nezir'den Avrupa'da bronz madalya

İNGİLTERE'NİN Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan milli atlet İsmail Nezir, 400 metre engelli finalinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

400 metre engelli finalinde mücadele eden milli sporcu İsmail Nezir, 48.26'lık derecesiyle yarışı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu ve ay-yıldızlı bayrağımızı kürsüye taşıdı.

TAF BAŞKANI DR. AHMET KARADAĞ: GURUR DUYUYORUZ

Elde edilen tarihi başarının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, milli atleti ve emeği geçenleri şu sözlerle tebrik etti:

"Avrupa Atletizm Şampiyonası 400m engelli finalinde ülkemizi başarıyla temsil ederek 48.26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi olan milli atletimiz İsmail Nezir'i yürekten kutluyorum. Şampiyonada sergilediği bu harika performansla ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcumuzu, bu büyük başarıda emeği geçen kıymetli antrenörü Güner Güngör'ü ve sporcumuzun yetişmesinde önemli katkıları bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı