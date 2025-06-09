Milli Atlet Berfin Babat, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor

Milli Atlet Berfin Babat, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor
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17 yaşındaki milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde altın madalya kazanmayı amaçlıyor. Daha önce 400 metre ve 400 metre engelli kategorilerinde birincilik elde eden Berfin, rekor kırma hedefiyle yarışmalara hazırlanıyor.

Milli atlet Berfin Babat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Bursa Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Berfin Babat, 6 yıl önce ailesinin desteği ve öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı.

Gökçe Spor Kulübü çatısı altında uzun süre çalışmalarını sürdüren Berfin Babat, 3 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli organizasyonlara katılan 17 yaşındaki milli sporcu, mayıs ayında Sivas'ta düzenlenen Okul Sporları Atletizm Müsabakaları'na katıldı.

400 metre ve 400 metre engelli kategorilerinde birinci olan genç atlet, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek EYOF'ta altın madalya kazanmayı hedefliyor.

"400 metre engellide rekor kırmayı hedefliyorum"

Milli sporcu Berfin Babat, AA muhabirine, antrenörleri ve takım arkadaşları sayesinde zor olan antrenmanların keyifli hale geldiğini söyledi.

Atletizmle severek ilgilendiğini ve hedefinin her zaman yüksek olduğunu belirten Berfin, şunları kaydetti:

"400 metre ve 400 metre engelli branşlarında yarıştım. Her iki branşta da şampiyon oldum. 400 metrede 55.99, 400 metre engellide de 61.75 koşarak birinci oldum. Çok mutlu oldum. Emeklerimin karşılığını aldığımı, hocalarımı mutlu ettiğimi hissettim. Ailem de hocalarım gibi bana destek oluyor. Onlar da mutlu oldu. Çocukları olarak onları gururlandırdığımı hissettim."

Berfin Babat, rekor kırmak istediğini de aktararak, "18 yaş altı kategorisinde 400 metre engelli rekoruna çok yakınım. Rekor 60.48. Onu kırmayı hedefliyorum. Ayrıca temmuzda Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali var. Oraya gidip madalya almayı hedefliyorum. Aynı zamanda 18 ve 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'na giderek orada da madalya almayı hedefliyorum." diye konuştu.

Berfin'in antrenörü Ayşe Gökçe ise sporcusunun hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.

Milli sporcunun bu sezon kendi branşında yarışmaları birinci olarak tamamladığını anlatan Gökçe, "18 yaş altı 400 metre engelli rekoruna da çok yaklaştı. Hedefimiz Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde bu rekoru da kırıp ülkemize madalya kazandırarak geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Spor
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