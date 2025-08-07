Milli Atıcılara Tebrik: 10 Madalya Kazanıldı

Milli Atıcılara Tebrik: 10 Madalya Kazanıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli atıcıları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 10 madalya kazanan milli atıcıları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında, "Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız büyük başarı elde etti. Şampiyonada 4'ü altın, 3'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan sporcularımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri madalyalarla ülkemizi gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

Duyanlar inanamıyor! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadece Bafra Ovası'nda yetişiyor! Süheyla Kavunu'nun kilosu 12 TL'den kapış kapış gidiyor

Sadece bu şehrimizde yetişiyor! Kilosu 12 liradan kapış kapış gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.