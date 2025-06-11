Milli Atıcılar Münih'teki Dünya Kupası'nda Mücadele Ediyor

Milli atıcıların da katıldığı Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Münih ayağı sürüyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisindeki sıralama atışları sonucu Şevval İlayda Tarhan 45'inci, Şimal Yılmaz 83'üncü oldu.

Yusuf Dikeç'in 47'nci sırayı aldığı erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde mücadele eden diğer milli sporcular Mustafa İnan 7'nciliği, Buğra Selimzade 21'inciliği, İsmail Keleş ise 44'üncülüğü elde etti.