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Milli atıcılardan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda bronz madalya

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Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir, İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap karışık takım kategorisinde bronz madalya elde etti.

Milli atıcılar Yavuz İlnam ile Safiye Temizdemir, İtalya'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato'daki organizasyonda trap karışık takım kategorisinde mücadele eden Yavuz İlnam ile Safiye Temizdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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