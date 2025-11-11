Milli Atıcılar Dünya Şampiyonası'nda 6'ncı Oldu

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde 6'ncı oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonun 4. gününde 10 metre havalı tabanca karışık takım yarışmaları yapıldı.

2024 Paris Olimpiyatları'nın gümüş madalyalı isimleri Şevval İlayda ile Yusuf, elemelerde 580 puan topladı. Bronz madalya maçına çıkmayı 1 puanla kaçıran ikili, şampiyonayı 6'ncı sırada bitirdi.

Aynı kategoride yarışan diğer milli sporcular Şimal Yılmaz ile Buğra Selimzade ise 575 puanla elemelerde 22. sırayı aldı.