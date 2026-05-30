Milli atıcılar Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Dünya Kupası'nda 4. oldu

Milli atıcılar Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 4. oldu.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Buğra Selimzade ve Şimal Yılmaz, elemelerde 580 puanla 3. sırada yer alarak finale çıktı.

Milli atıcılar, finali ise 357.3 puanla 4. sırada tamamladı. Bu kategoride altın madalyayı, Çinli Qianxun Yao-Kai Hu ikilisi kazandı.