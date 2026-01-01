Haberler

Milli atıcılar 2025'te 63 madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Atıcılık Federasyonu, milli sporcuların 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda toplam 63 madalya kazandıklarını açıkladı. Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 5 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Milli atıcılar, 2025 yılında katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 27'si altın, 15'i gümüş, 21'i bronz olmak üzere toplam 63 madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, 2025 sezonunda Dünya Şampiyonası'nda 4, Avrupa Şampiyonası'nda 35, Dünya Kupası'nda 2, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve özel uluslararası organizasyonlarda 15 kez kürsüde yer aldı.

Öte yandan Şevval İlayda Tarhan, 2025 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak aynı şampiyonada 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü