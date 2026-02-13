Atıcılık: Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası

Milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Burgaz kentinde devam eden organizasyonda kadınlar havalı tüfek solo kategorisinde yarışan milli sporcu Elif Berfin Altun, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olan Elif Berfin, elemelerde kendisine ait Avrupa rekorunu egale etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuzu gösterdiği başarı ve ülkemize yaşattığı büyük gurur için gönülden tebrik ederiz." denildi.