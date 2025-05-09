Milan Skriniar Sezonun 3. Golünü Attı

Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, Başakşehir filelerine attığı golle bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken, savunma oyuncusu Milan Skriniar da rakip fileleri havalandırdı. Müsabakaya 11'de başlayan Skriniar, 60. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahası sağ çaprazda topu kontrol ederek rakiplerinden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

Bu sezon ara transfer döneminde takıma dahil olan ve değişmez isimlerden olan Skriniar, Bodrum FK ve Trabzonspor maçlarının ardından sarı-lacivertli formayla 3. golüne ulaştı.

30 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig'de 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 11'de başladı.

Skriniar, turuncu-lacivertli ekibe karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL