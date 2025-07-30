Milan Skriniar İstanbul'a Geldi

Milan Skriniar İstanbul'a Geldi
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, özel uçakla İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio maçını izlemek üzere stadyuma gitti.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.

Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.

Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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