Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı.

BİZZAT KENDİSİ DUYURDU: BANA BİRKAÇ HAFTA VERİN

Mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak stoper, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sarı-lacivertli taraftarlara bir mesaj gönderdi. Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti.