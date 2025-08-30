Milan, Lecce'yi 2-0 Geçerek Sezondaki İlk Galibiyetini Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya 1. Futbol Ligi'nde Milan, Lecce karşısında 2-0 galip gelerek sezondaki ilk galibiyetini elde etti. Maçta Ruben Loftus-Cheek ve Christian Pulisic'in golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 2. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Lecce'yi 2-0 yendi.

Via del Mare Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın 66. dakikasında Ruben Loftus-Cheek ile öne geçen Milan, Christian Pulisic ile 86. dakikada bir gol daha buldu.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Milan, sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Serie A'nın 1. hafta maçında Milan, sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetiyle başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TEKNOFEST'te tartışma yaratan görüntü! 'Ne var bunda' diyen de var, eleştiren de

Tartışma yaratan görüntü! "Ne var bunda" diyen de var, eleştiren de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.