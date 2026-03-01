Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 25. haftasında Mihalıççık Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 29-23 mağlup etti. İlk yarısı 14-12 konuk takımın üstünlüğüyle geçen maçta, Mihalıççık Belediyespor etkili ikinci yarısıyla galibiyeti elde etti.
Kaynak: AA / Ayfer Koçal