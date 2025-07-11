Miha Zajc'tan sürpriz transfer! Yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe'nin sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiraladığı ve sezonun bitimiyle birlikte takıma geri dönen Miha Zajc'ın yeni adresi belli oluyor.

DİNAMO ZAGREB İLE ANLAŞTI

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc ile anlaşmaya vardı. Haberde, kulüpler arası son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, Sloven oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek üzere Hırvatistan'a gideceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Zajc, Fransız ekibinde 22 maçta süre buldu ve gol ya da asist katkısı yapamadı.