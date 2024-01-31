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Miguel Crespo resmen Vallecano'da

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Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda kendine yer bulamayan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo, Vallecano'ya kiralandı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya'nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

2 KEZ SKORA DESTEK VERDİ

Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Miguel Crespo Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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