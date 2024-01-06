Middlesbrough - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Middlesbrough - Aston Villa maçı nereden izlenir?

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Middlesbrough - Aston Villa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Middlesbrough - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Middlesbrough - Aston Villa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Middlesbrough- Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Middlesbrough- Aston Villa maçı ne zaman?

MİDDLESBROUGH - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Middlesbrough ile Aston Villa arasındaki İngiltere FA Cup maçı, 6 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak ve canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek. Tivibu Spor 3, Tivibu 80 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Mücadele, Middlesbrough'da, Riverside Stadyumu'nda gerçekleşecektir.