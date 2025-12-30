Michy Batshuayi Frankfurt'ta da kabusu yaşadı

Eintracht Frankfurt'un 22 yaşındaki santrfor Younes Ebnoutalib'i transfer etmesi sonrası, Michy Batshuayi için ayrılık ihtimali güçlendi. Belçikalı golcünün devre arasında gelen tekliflere göre takımdan ayrılması bekleniyor.

EINTRACHT FRANKFURT'TA BATSHUAYI İÇİN VEDA SİNYALİ

Eintracht Frankfurt forması giyen Michy Batshuayi'nin devre arası transfer döneminde Alman ekibinden ayrılma ihtimali gündeme geldi. Frankfurt'un hücum hattına yaptığı yeni takviye, Belçikalı oyuncunun geleceğine dair iddiaları artırdı.

FRANKFURT EBNOUTALIB TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Eintracht Frankfurt, ara transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi gerçekleştirdi. Alman temsilcisi, Elversberg forması giyen 22 yaşındaki Younes Ebnoutalib'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

BATSHUAYI'NİN SÜRELERİ DAHA DA AZALABİLİR

Frankfurt'un bu hamlesiyle birlikte Michy Batshuayi'nin daha az süre alması bekleniyor. Bu gelişme, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında takımdan ayrılma ihtimalini bir adım daha öne çıkardı.

BU SEZON 171 DAKİKADA 1 ASİST

Michy Batshuayi, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 10 maçta toplam 171 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

FRANKFURT TEKLİFLERE AÇIK

Younes Ebnoutalib transferi sonrası Batshuayi'nin ayrılığına yönelik beklentiler güçlenirken, Eintracht Frankfurt'un da tecrübeli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı belirtildi.