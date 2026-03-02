Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı 2-1 yenerek puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Michael Carrick yönetimindeki takım, Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti ve yalnızca West Ham United ile berabere kaldı. Bu sonuçlarla averajla 3. sıraya yükselen Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj elde etti.
- Manchester United, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'de 3. sıraya yükseldi.
- Michael Carrick yönetimindeki Manchester United, Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti.
- Manchester United, Carrick döneminde yalnızca West Ham United ile berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ı 2-1 mağlup eden Manchester United, puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, son haftalardaki çıkışıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.
CARRICK GÖREVE GELDİ, SERİ BAŞLADI
Ruben Amorim'in ardından göreve getirilen Michael Carrick, takıma kısa sürede ivme kazandırdı. Carrick yönetimindeki Manchester United; Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti. Bu süreçte yalnızca West Ham United ile berabere kaldı.
DEV RAKİPLERE KARŞI KRİTİK GALİBİYETLER
Manchester United'ın Carrick dönemindeki sonuçları dikkat çekti:
- 2-0 Manchester City
- 3-2 Arsenal
- 3-2 Fulham
- 2-0 Tottenham
- 1-1 West Ham United
- 1-0 Everton
- 2-1 Crystal Palace
Alınan bu sonuçlarla averajla 3. sıraya yükselen Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj elde etti.
Özet: Michael Carrick yönetiminde büyük çıkış yakalayan Manchester United, Crystal Palace galibiyetiyle Premier Lig'de 3. sıraya yükseldi.