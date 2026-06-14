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Miami, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

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ABD'nin turizm ve finans merkezi Miami, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler arasında. Şehir, taraftar festival alanı, limanı ve Inter Miami ile turnuvaya hazır.

ABD'nin turizm ve finans merkezlerinden biri olan Florida eyaletinin Miami şehri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı bekliyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 11 Haziran'da başlarken 6 haftalık heyecan sonunda 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Florida eyaletinde bulunan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak 16 şehirden biri olan Miami, 6 milyonluk nüfusuyla Atlanta'dan sonra ülkenin güneydoğusunun en büyük ikinci metropol.

Sıcak iklimi ve Latin Amerika esintili kültürüyle ülkenin turizm ve finans merkezlerinden biri olan şehir, "Latin Amerika'ya açılan kapı" olarak biliniyor.

ABD'nin üçüncü büyük milli parkı, Everglades Ulusal Parkı

ABD'nin üçüncü büyük milli parkı olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Everglades Ulusal Parkı da Dünya Kupası için şehri ziyaret edecek taraftarı bekliyor.

300'den fazla yüksek binasıyla ABD'nin en büyük üçüncü gökdelen silüetine sahip olan Miami, modern şehir hayatını da yansıtıyor.

Miami Limanı

Miami Limanı, hem yolcu trafiği hem de kruvaziyer hatları bakımından dünyanın en işlek kruvaziyer limanı olarak biliniyor.

Miami, New York'tan sonra uluslararası ziyaretçiler için ülkenin en büyük ikinci turizm merkezi konumunda.

Festival alanı

Dünya Kupası boyunca Miami'deki taraftar festival alanı, 10 bin kişilik amfitiyatro sahnesi ile 13 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Bayfront Park'ta taraftarları bekleyecek.

Maç biletine sahip olamayan taraftarlar için Miami'nin merkezindeki Bayfront Park, dev ekranlar ve canlı etkinliklerle donatılmış resmi FIFA Taraftar Festival alanına dönüştürüldü.

Ücretsiz giriş yapılacak festival alanında, Dünya Kupası boyunca canlı maç yayınları, müzik, yerel yemekler ve futbol temalı oyunlar yapılacak.

Inter Miami

Futbol efsanelerinden İngiliz David Beckham'ın da sahipleri arasında olduğu Inter Miami, ABD'deki futbol ligi olan MLS'de şehri temsil ediyor.

Inter Miami kadrosunda öne çıkan isimler arasında Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ve Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez de bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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