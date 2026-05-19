MHP'li Durgun'dan TFF'ye "temiz futbol" çağrısı

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, TMSF kayyımındaki Kasımpaşa ve Eyüpspor için TFF'nin mevzuatı uygulaması gerektiğini belirtti.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kasımpaşa ve Eyüpspor'un TMSF tarafından kayyım yönetimine devredilmesine ilişkin açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu'na mevzuatın uygulanması çağrısında bulundu.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunda mücadele eden Kasımpaşa ve Eyüpspor'un farklı soruşturmalar kapsamında TMSF yönetimine geçtiğini belirtti. Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 30 Eylül 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında kayyım tarafından yönetildiğini ifade eden Durgun, Eyüpspor'un ise 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren kayyım yönetiminde olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 3 hafta boyunca iki kulübün aynı kurum tarafından yönetildiğini vurgulayan Durgun, Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatında birden fazla kulübün aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından kontrol edilmesinin, müsabakaların dürüstlüğünü tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle yasaklandığını ifade etti.

UEFA ve FIFA mevzuatlarında da benzer düzenlemelerin bulunduğunu belirten Durgun, "TFF mevzuata uygun şekilde, aynı kurum tarafından yönetilen söz konusu iki takım için de gerekeni yapmalıdır" dedi.

Antalyaspor taraftarı olduğunu da dile getiren Durgun, konunun takipçisi olacağını belirterek, "Temiz futbol adaletle olur. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
