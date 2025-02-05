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MHK resmen açıkladı: Tecrübeli hakem düdüğünü astı

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Merkez Hakem Kurulu, tecrübeli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliği bıraktığını resmi olarak duyurdu. Uğurlu'nun klasmanı daha önce düşürülmüştü.

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemliğe veda ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz gün MHK tarafından Uğurlu'nun klasmanı düşürülmüştü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

MHK'den yapılan açıklamada, "Kariyerine 2002 yılında başlayan ve 2025 yılına kadar Türkiye'de profesyonel liglerde toplam 576 maçta görev alan Yaşar Kemal Uğurlu hakemliğe veda etmiştir. 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakemi olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Yaşar Kemal Uğurlu'ya, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

576 MAÇ YÖNETTİ

2002 yılında kariyerine başlayan ve 2025 yılına kadar toplam 576 maçta görev alan Uğurlu, 2012 yılından itibaren üst klasman hakem olarak da Süper Ligde 230 karşılaşmada görev yaptı. Uğurlu, 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak ülkemizi yurt dışında temsil etmiştir. MHK, Uğurlu'ya Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

MHK resmen açıkladı: Tecrübeli hakem düdüğünü astı

MHK resmen açıkladı: Tecrübeli hakem düdüğünü astı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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