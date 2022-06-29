Mezitli Belediyesinin sporcuları kupalarını Başkan Tarhan'a getirdi - Haberler

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Mezitli Belediyesinin sporcuları kupalarını Başkan Tarhan'a getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mezitli Belediyesinin sporcuları kupalarını Başkan Tarhan'a getirdi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenisçileri, Kulüp Başkanı İlkim Tahinci ile birlikte aldıkları kupaları Başkan Neşet Tarhan'a getirdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenisçileri, Kulüp Başkanı İlkim Tahinci ile birlikte aldıkları kupaları Başkan Neşet Tarhan'a getirdi.

ITF 3 Kros MedicalOpen'da teklerde QuadConsolation şampiyonluğu, Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonasında 45+kadınlar şampiyonluğu, Afyonkarahisar'da yapılan Büyükler Yaz Kupasında teklerde ve çiftler şampiyonluğu kazanan sporcular, spora verdiği destek nedeniyle Başkan Tarhan'a teşekkürlerini iletti. Her yıl çok önemli turnuvalardan zaferle dönerek şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmeyi başaran tüm sporcuları tebrik ederek teşekkürlerini ileten Başkan Tarhan, "Mezitlili sporcular artık şampiyonluklara hepimizi alıştırdılar. Güçlü rakiplerini geçerek şampiyonluk kupasını Mezitli'ye getirdiler. Sporcularımız farklı turnuvalarda şampiyonluk ipini göğüsleyerek bizleri son derece mutlu etti. Kısa sürede büyük başarılar kazanarak Mezitli'nin adını duyurmayı başardılar. Bugün de kazandıkları kupalarla ziyaretime geldiler. Hepsine teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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