Metin Öztürk, AGS 1905 üyeleriyle iftarda bir araya geldi

Galatasaray Kulübünün başkan adaylarından Metin Öztürk, seçilmesi durumunda Galatasaray'ı dünya markası bir kulüp yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen iftarda açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, yönetime gelmeleri durumunda ilk hedeflerini ligde şampiyonluk olduğunu belirterek, "Yolumuz uzun ama kendimize güvenimiz tam. 30 Nisan'da ya da en geç 21 Mayıs'ta Galatasaray'ın başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret ederken sizlerle beraber, size hitap etmekten onur duyacağım." dedi.

Metin Öztürk, 1905 AGS'nin üyesi olmaktan gurur duyduğunu aktararak davetleri için dernek başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Seçimlerle ilgili 22 Nisan Cuma günü için mahkemenin bir tedbir kararı olduğunu hatırlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu mahkemede büyük bir ihtimalle tedbir kararı kaldırılacak. Çünkü iki başkan adayı bu tedbir kararına karşı ortak bir tavır gösterdi. Fakat bu tedbir davasını ortaya koyan kişinin ikametgah adresinin Kazakistan'da gözükmesi - bunun birazda bilinçli olduğunu zannediyorum - bu işi uzatabilir. Bu konuda da sayın Burak Elmas başkan şükranlarımı sunuyorum. Eğer 22 Nisan'daki tedbir kararı kalkmazsa kulüp 14 Mayıs için bir seçim tarihi açıklayacak. Bunun gerçekleşmesi için de tüm kurullarıyla birlikte başta başkan Burak Elmas istifa edecek. Bir Galatasaray başkanına yakışan duruş gösterdiği Burak Elmas başkana teşekkür ediyorum. Yarışlara kendisi katılamayacağı halde bunların gerçekleşmesi için gereğini yapıyor."

Özgür Bayraktar: "Önemli olanın Galatasaray'ın başarısı"

1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) Başkanı Özgür Bayraktar ise önemli olanın Galatasaray'ın başarısı olduğunu söyledi.

Galatasaray için birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini anlatan Bayraktar, "Kulübümüz tüm üyeleri ve camiasıyla sevgi ve hoşgörü içerisinde bir arada olmalı ve onun için çalışmalıyız. Bu zor dönemde adaylıklarını açıklayan iki başkan adayımız ve ekiplerine camiamız adına teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray'ımızın etrafında engeller vardır, bunu hep birlikte aşacağız ve yine yeniden mayıslar bizimdir deyip kupaları kaldıracağız." diye konuştu.