Haberler

Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, son iki maçta 6 puan alarak ligde kaldıkları için mutlu olduğunu belirtti. Diyadin, maçın kulübün varlığı için kritik olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, son iki maçta 6 puan alarak ligde kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son hafta olduğu için teknik bir yoruma girmenin anlamının olmadığını belirterek, "Bu maç Gençlerbirliği'nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Diyadin, bir konuda açıklama yapmak istediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik'te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçın içinde bir anlık biliyorum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu

Şehit polis Emrah Koç'tan geriye kalan son görüntüler yürek burktu
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim