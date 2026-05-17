Metin Diyadin: "Gençlerbirliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi"

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Diyadin, açıklamalarda bulundu. Diyadin, "Gençlerbirliği'nin sadece ligde kalması değil, kulübün varlığını sürdürebilmesi açısından da bu sonuç çok önemliydi. Kulübü ligde tuttuğumuz için mutluyuz. Memleketimi ve insanını iyi biliyorum. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum, mezarlığımız da Bahçecik'tedir. Bizim rekabetimiz sadece sahanın içindeki 90 dakikadır. Onun dışında böyle bir durum söz konusu değil. Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir" dedi. - TRABZON

