Metin Diyadin: Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Kadıköy'de maçı çevirmenin zor olduğunu vurguladı ve takımının sertlik katması gerektiğini belirtti.

NATURA Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Kadıköy deplasmanı zaten zordur. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" dedi.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Metin Diyadin, "Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Baskılı bir oyun olmadı ama penaltıyla beraber geriye düştükten sonra bireysel hata skoru bir anda 2-0, 3-0'a getirince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" ifadelerini kullandı.

