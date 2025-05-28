Metin Aşık Kabri Başında Anıldı
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Metin Aşık, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene aile üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aşık için Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine aile fertlerinin yanı sıra kulüp çalışanları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.
Törende, Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.