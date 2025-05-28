Metin Aşık Kabri Başında Anıldı

Metin Aşık Kabri Başında Anıldı
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Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Metin Aşık, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene aile üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aşık için Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine aile fertlerinin yanı sıra kulüp çalışanları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.

Törende, Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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