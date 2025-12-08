Haberler

İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi Haber Videosunu İzle
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis soruşturmasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı savcılıktaki ifadesinde, formasını giydiği takımlarla ilgili bahis oynamadığını söyledi. Balcı, Galatasaray'dan kiralık gönderildiği kulüplerde sarı-kırmızılı takım ile ilgili bahis oynadığını ise itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen Metehan Baltacı'nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

METEHAN BALTACI: FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM

Galatasaray'lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

KİRALIK GİTTİĞİ KULÜPLERDE GALATASARAY İLE İLGİLİ BAHİS YAPMIŞ

Baltacı'nın ifadesindeki bir detay ise dikkat çekti. Baltacı'nın Galatasaray'dan kiralık gittiği kulüplerde Galatasaray ile ilgili bahis oynadığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Spor
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Suudi Arabistan'da zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu

Şeriat ülkesinde zenginlere alkol izni! Tek şart maaş bordrosu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Mert Hakan fenerbahçe de tüm takım beraber oynuyorduk demiş.. Slot mlot deyip topu taca atmış

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber Yorumları4x722fhj44:

mert hakanın ifadesinide paylaşsana lan amk holiganı

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD First Lady'si Melania Trump ilk filmi için kamera karşısına geçti

Trump'ın eşi ilk filmi için kamera karşısında
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
title