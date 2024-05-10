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Mete Gazoz Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek

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Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek. Gazoz, finale yükselmek için birçok rakibini mağlup etti.

Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcu madalya finallerine yükseldi.

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun ile makaralı yay erkekler kategorisinde Emircan Haney ise bronz madalya maçına çıkacak.

Milli okçular, dün klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Şampiyonada takımların yanı sıra yarın makaralı yay, 12 Mayıs Pazar günü ise klasik yay finalleri yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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