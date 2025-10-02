Haberler

Mesut Özil ve Arda Güler arasında sosyal medyayı sallayan diyalog

Mesut Özil ve Arda Güler arasında sosyal medyayı sallayan diyalog
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de düzenlenen bir etkinlikte eski milli futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de forma giyen genç futbolcu Arda Güler ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Özil'in, gençlere selam yollamasını istediği Arda'dan gelen "WhatsApp'tan söyler misin ne diyeceğimi abi?" yanıtı kahkahalarla karşılandı. Bu esprili ve samimi diyalog, kısa sürede gündem oldu.

KKTC'de düzenlenen bir etkinlikte gençlerle bir araya gelen eski milli futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

ARDA'DAN ESPRİLİ YANIT

Özil, görüşme sırasında Arda Güler'den etkinlikteki gençlere selam yollamasını istedi. Genç futbolcunun ise, "WhatsApp'tan söyler misin ne diyeceğimi abi?" diyerek verdiği yanıt salonda kahkahalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Futbolseverler, Mesut Özil ile Arda Güler arasındaki samimi diyalogu büyük ilgiyle takip etti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.