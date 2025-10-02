Mesut Özil ve Arda Güler arasında sosyal medyayı sallayan diyalog

KKTC'de düzenlenen bir etkinlikte gençlerle bir araya gelen eski milli futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de forma giyen genç yıldızımız Arda Güler ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

ARDA'DAN ESPRİLİ YANIT

Özil, görüşme sırasında Arda Güler'den etkinlikteki gençlere selam yollamasını istedi. Genç futbolcunun ise, "WhatsApp'tan söyler misin ne diyeceğimi abi?" diyerek verdiği yanıt salonda kahkahalara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu. Futbolseverler, Mesut Özil ile Arda Güler arasındaki samimi diyalogu büyük ilgiyle takip etti.