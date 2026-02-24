Haberler

Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı

Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı Haber Videosunu İzle
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Mesut Özil, bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen 'Ronaldo mu Messi mi?' sorusuna verdiği cevapla tüm dikkatleri üzerine çekti. Özil, bu soruya ''Arda ve Kenan'' diyerek milli yıldızları ön plana çıkardı.

  • Mesut Özil, 'Ronaldo mu Messi mi?' sorusuna 'Bence Arda ve Kenan' yanıtını verdi.
  • Mesut Özil, 'Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?' sorusuna 'Sahura kadar uyanık kalmak' cevabını verdi.
  • Mesut Özil, 'Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?' sorusuna 'Son dakika iftara yetişmek' cevabını verdi.

Real Madrid ve Arsenal gibi önemli takımlarda uzun süre görev yapan, ülkemizde de Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in formalarını giyen eski futbolcu Mesut Özil, 'o mu, bu mu?' akımına katıldı.

VERDİĞİ CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Vav TV'nin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, ''Sahura kadar uyanık kalmak mı, sahurdan sonra uyumak mı?'' sorusuna "Sahura kadar uyanık kalmak." derken, ''Son dakika golü mü, son dakika iftara yetişmek mi?'' sorusuna da "Son dakika iftara yetişmek." cevabını verdi.

''BENCE ARDA VE KENAN''

Soruları cevaplamaya devam eden Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi?'' sorusuna da çarpıcı bir cevap vererek, "Bence Arda ve Kenan" şeklindeki yanıtıyla milli yıldızlarımızı ön plana taşıdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Yerli ve milli alaman :)

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

tozcu değil mi bu ya ne milisi pudrası olan milli oluyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti

Ağırlaştırılmış müebbet isteniyordu, rapora rağmen beraat etti