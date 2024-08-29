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Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak

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Eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde temizlik yapan Özil, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan cami imamı, Mesut Özil'in temizlik talebini memnuniyetle karşıladıklarını ve bir dahaki sefere halıları yıkayacaklarını söyledi.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra yardım işlerine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Mesut Özil, Üsküdar'da cami temizledi.

TEMİZLİK VİDEOSU VİRAL OLDU

Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde Üsküdar bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii'nde yaptığı temizlik videoya alındı. Yayınlanan video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"BİR DAHAKİ SEFERE HALILARI YIKAYACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şemsi Ahmed Paşa Camii imamı, "Dünya basınında söz bulmuş bir insanın camimizin hizmetkarlığını talep etmesi hak tarafından dünyada ve ukbada saadet ve selamete vesile edileceği gibi izleyenler ve bizler tarafından da takdire şayan bulunmuştur" dedi. Caminin imamı Özil'in 'Hocam biz halı yıkama makinası getirerek bir dahaki seferde de halıları yıkayacağız' dediğini de dile getirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mesut Özil Ahmed Paşa Mesut Özil Üsküdar Üsküdar Spor Cami Cami Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (9)

ADANALI :

karısıda villada havuz aşı resimleri atıyor :)

34
11
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Zafer Gönç:

İyilik yapar gibi görünmeyin ...! İyilik yapın görünmeyin.....!

37
7
yanıtYanıtla
Diyojen Öz:

SİYASİ YOLU ACIK OLSUN

22
17
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Ulkede bu cok onmli bir haber esi haber kendi haber...

15
6
yanıtYanıtla
MÜCAHİD:

Allah razı olsun, camiye namaza verdiği önem kadar eşinin tesettürüne de önem verse iyi olur, neticede erkeğe de mesuliyet var.

8
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yanıtYanıtla
Mehmet Ali Özlü:

Helal olsun denir Allah razı olsun thanks

6
3
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

AKP milletvekilliği hayırlı olsun

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