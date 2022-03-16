Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemedi

Alanyaspor engelini 5 golle geçen Fenerbahçe'de Arda Güler sonradan oyuna girerek 1 gol ve 1 asist yaptı. Sarı-lacivertli takımı sırtlayan 17 yaşındaki futbolcuyu, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil yerlere göklere sığdıramadı.

"DÜNYA STARI OLACAK KARDEŞİM"

Alanya dönüşü uçakta Arda Güler'in performansını değerlendiren Mesut Özil, "Süper gol, süper asist. World class kalite. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Arda Güler'in oldukça utandığı görülürken o anlar sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.

Görüntü: Fenerbahçe Youtube

Görüntü: Fenerbahçe Youtube