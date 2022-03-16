Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemedi - Haberler

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Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemedi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşmaya gol ve asistiyle damga vuran sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e Mesut Özil övgüler dizdi. Alanya dönüşü uçakta genç yıldızı değerlendiren Özil, Süper gol, süper asist. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında sarı-lacivertlilerin genç yıldızının oldukça utandığı görüldü.

Alanyaspor engelini 5 golle geçen Fenerbahçe'de Arda Güler sonradan oyuna girerek 1 gol ve 1 asist yaptı. Sarı-lacivertli takımı sırtlayan 17 yaşındaki futbolcuyu, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil yerlere göklere sığdıramadı.

"DÜNYA STARI OLACAK KARDEŞİM"

Alanya dönüşü uçakta Arda Güler'in performansını değerlendiren Mesut Özil, "Süper gol, süper asist. World class kalite. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Arda Güler'in oldukça utandığı görülürken o anlar sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemediGörüntü: Fenerbahçe Youtube

Mesut Özil'in sözlerini duyan Arda Güler, utancından ne diyeceğini bilemediGörüntü: Fenerbahçe Youtube

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Mesut Özil, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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