Mesut Özil deprem gibi salladı! Çektiği restle kadroya geri döndü
- Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e af çıktı. Yıldız futbolcunun gösterdiği dirayetli duruş yönetimin tavrını değiştirdi. Ancak menajerinin bugün yaptığı açıklamalar arka plandaki savaşın da itirafı oldu.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e af çıkıyor. Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kaldığı açıklanan yıldız futbolcu, sonrasındaki yaklaşımıyla yönetimin tavrını değiştirmeyi başardı. Ancak menajeri Erkut Söğüt'ün bugün Lig Radyo'ya yaptığı açıklama, arka planda yaşananların itirafı oldu.
İşte Erkut Söğüt'ün açıklamaları:
"Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor.
Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi.
Mesut buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Bir olay yaşandı diye kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin.
Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi.
Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı"