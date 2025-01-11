Mesut Bakkal: Sakaryaspor Transfer Döneminde Gerekli Takviyeleri Yapacak

- Mesut Bakkal : "Sakaryaspor camiası transfer döneminde gerekeni yapacaktır"

İSTANBUL - Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, devre arasında takıma takviyeler yapılması gerektiğini söyleyerek, "Sakaryaspor camiası transfer döneminde gerekeni yapacaktır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Bakkal, "6 puanlık bir maç oynadık. İki devre farklı geçti. İlk devrede planlar tuttu ama paylaşımda hatalar yaptık. Devre arasında öne çıkacağız, basacağız dedik ve bunu başardılar. İkinci devre yüzde 53'e, yüzde 47 top bizdeydi. 5 tane karşı karşıya diyebileceğimiz pozisyonlarımız var. Çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Oyuncu rotasyonu yapamamamıza rağmen önemliydi. Bu hafta itibarıyla devre arasına girdik. 7 puanla aldığımız takım şu anda 23 puanda. Herkesin bildiği gibi çok zor şartlarda çalıştık. Sakatlık, eksikler derken dirençli bir takım ortaya çıktığını düşünüyorum. İkinci devredeki oyunumuz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Duruş, mücadele, istek, arzulu olarak geriden gelerek puan kazanılan 3 maç var. Iğdır FK, Boluspor ve bu maç. Puanla dönüyoruz. Yaklaşık 6 haftada 9 puan alan bir takım. 3 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. İstikrar olarak iyiyiz. İçinde bulunduğumuz şartlara göre iyi. Bu haftadan itibaren bildiğiniz gibi transfer dönemi başlıyor. Sakaryaspor camiası transfer döneminde gerekeni yapacaktır. Yapması gerektiğini düşünüyorum. Bence 1 puan iyi bir puan" ifadelerini kullandı.

Bakkal, transfer döneminde yapacakları takviyelerle ligin ikinci devresinde iyi bir oyun sergileyeceklerini sözlerine ekledi.