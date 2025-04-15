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Mesut Bakkal Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Mesut Bakkal Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisaspor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir kahvaltı düzenleyerek takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Ankara basınıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisaspor maçı öncesi Beştepe Spor Kompleksi'nde düzenlediği kahvaltı organizasyonuyla basın mensuplarını ağırladı. Manisaspor maçına hazırlıkların devam ettiğini belirten Bakkal, bu maçta puan almanın önemli olduğuna değinerek takımın Boluspor maçının ikinci yarısındaki performansı göstermesi gerektiğini belirtti. Ligin son haftaları için hesap yaptığını ifade eden Bakkal, "İçerde, dışarda ne yaparım hesabı. Avantajım, 3 maçı da içeride oynayacak olmak" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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