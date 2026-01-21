Haberler

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesi, RAMS Park'ta dikkat çeken bir hazırlık yapıldı. Stadyumda tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılarak görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Bu özel atmosferle birlikte, maçın daha coşkulu ve heyecan verici geçmesi bekleniyor.

  • Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde RAMS Park'taki tribünlere Türk bayrakları bırakıldı.
  • Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi RAMS Park'ta anlamlı bir hazırlık yapıldı.

RAMS PARK'TA TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Galatasaray'ın bu akşam Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü oluştu. Tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılmaya başlandı.

MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAZIRLIK

Stadyumda yapılan bu uygulamayla birlikte, karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFurkan Öztürk Öztürk:

Kırmızı beyaz Ay yıldızlı bayrağımızı açacaklar.. Bunların işi maalesef belli olmaz.. başka bayrak açabilirler aman dikkat etsinler. :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi