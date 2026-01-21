Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Galatasaray'ın Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesi, RAMS Park'ta dikkat çeken bir hazırlık yapıldı. Stadyumda tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılarak görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Bu özel atmosferle birlikte, maçın daha coşkulu ve heyecan verici geçmesi bekleniyor.
- Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde RAMS Park'taki tribünlere Türk bayrakları bırakıldı.
- Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi RAMS Park'ta anlamlı bir hazırlık yapıldı.
RAMS PARK'TA TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI
Galatasaray'ın bu akşam Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü oluştu. Tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılmaya başlandı.
MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAZIRLIK
Stadyumda yapılan bu uygulamayla birlikte, karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.