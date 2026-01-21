Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Süper Lig devi Galatasaray'ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik maç öncesi RAMS Park'ta anlamlı bir hazırlık yapıldı.

RAMS PARK'TA TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Galatasaray'ın bu akşam Atletico Madrid'i konuk edeceği karşılaşma öncesinde RAMS Park'ta dikkat çeken bir görüntü oluştu. Tribünlerdeki koltuklara Türk bayrakları bırakılmaya başlandı.

MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAZIRLIK

Stadyumda yapılan bu uygulamayla birlikte, karşılaşma öncesinde tribünlerde görsel bir bütünlük ve coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Türk bayraklarının tüm tribünlerde yer alması bekleniyor.