Messi ve Neymar neye uğradığını şaşırdı! Topla her buluşmalarında statta kıyamet koptu

Paris Saint-Germain ile Bordeaux, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Parc de Princes'te karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 3-0 kazanırken, tribünlerde Şampiyonlar Ligi'nden elenen takıma tepki vardı.

PSG, BORDEAUX'YU RAHAT GEÇTİ

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe, 52. dakikada Neymar ve 61. dakikada Leandro Paredes kaydetti. Alınan bu sonucun ardından PSG, ligdeki puanını 65'e yükseltti. Bordeaux ise 22 puanda kaldı.

MESSI VE NEYMAR'A PROTESTO

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen PSG'de taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolcuların adı anons edilirken Mbappe dışında herkesi ıslıkladı. Öte yandan maç başladığında Messi ve Neymar topu ayağına her aldığında tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

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