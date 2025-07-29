Messi'nin saati servet değerinde çıktı

Messi'nin saati servet değerinde çıktı
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Inter Miami forması giyen dünya yıldızı Lionel Messi'nin özel seri Rolex marka kol saati dikkat çekti. Messi'nin saati, katalogda bulunmayan ve sadece 10 adet üretilen bir model. Altın ve pembe safir taşlı saat, yaklaşık 900 bin Dolar değerinde. Bu özel saatin biri de Lionel Messi'nin kolunda yer alıyor.

MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin özel seri kol saati dikkat çekti.

KOLUNDA SERVET TAŞIYOR

All-Star maçına katılmadığı için MLS'ten ceza alan ve Inter Miami'nin FC Cincinnati ile oynadığı maçta tribünde yer alan Arjantinli futbolcunun, katalogda bulunmayan Rolex marka saati servet değerinde çıktı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Messi'nin taktığı pembe saatin, 18 ayar sarı altın olduğu öğrenildi. Pembe kadranı baget kesim pembe safir taşlı çerçevesi ve saat imleri görenlerin dikkatini çekerken özel üretim kol saatinin değeri ise dudak uçuklattı. Piyasa değeri yaklaşık 900 bin Dolar olarak lanse edilen özel üretim saat, kısıtlı sayıda üretildi. Söz konusu pembe saatin sadece 10 adetle sınırlı olduğu ifade edilirken biri de Lionel Messi'nin kolunda yer alıyor.

Messi'nin saati servet değerinde çıktı

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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