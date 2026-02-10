Haberler

Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahne aldığı konserde futbolseverleri yakından ilgilendiren bir performansa imza attı. Özbey, N'Golo Kante için yapılan ve popüler olan şarkıyı seslendirdi. Performansı, konser alanında büyük beğeni topladı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.

  • Merve Özbey, konserinde N'Golo Kante için yapılan şarkıyı seslendirdi.
  • Merve Özbey'in N'Golo Kante şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahne aldığı konserde futbolseverleri de yakından ilgilendiren sürpriz bir performansa imza attı.

N'GOLO KANTE ŞARKISIYLA COŞKU YARATTI

Merve Özbey, konser sırasında N'Golo Kante için yapılan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan şarkıyı seslendirdi. Özbey'in performansı, konser alanında büyük beğeni toplarken izleyicilerden yoğun alkış aldı.

GÜNDEM OLDU

Özbey'in Kante şarkısını seslendirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı performansı eğlenceli ve sürpriz olarak değerlendirdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Dehşete düşüren görüntü: 'Yapma, o kız' dese de dinlemedi

"Yapma, o kız" dese de dinlemedi
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti