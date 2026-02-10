Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahne aldığı konserde futbolseverleri de yakından ilgilendiren sürpriz bir performansa imza attı.

N'GOLO KANTE ŞARKISIYLA COŞKU YARATTI

Merve Özbey, konser sırasında N'Golo Kante için yapılan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan şarkıyı seslendirdi. Özbey'in performansı, konser alanında büyük beğeni toplarken izleyicilerden yoğun alkış aldı.

GÜNDEM OLDU

Özbey'in Kante şarkısını seslendirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı performansı eğlenceli ve sürpriz olarak değerlendirdi.