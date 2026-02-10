Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahne aldığı konserde futbolseverleri yakından ilgilendiren bir performansa imza attı. Özbey, N'Golo Kante için yapılan ve popüler olan şarkıyı seslendirdi. Performansı, konser alanında büyük beğeni topladı ve izleyicilerden yoğun alkış aldı.
- Merve Özbey, konserinde N'Golo Kante için yapılan şarkıyı seslendirdi.
- Merve Özbey'in N'Golo Kante şarkısını seslendirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahne aldığı konserde futbolseverleri de yakından ilgilendiren sürpriz bir performansa imza attı.
N'GOLO KANTE ŞARKISIYLA COŞKU YARATTI
Merve Özbey, konser sırasında N'Golo Kante için yapılan ve sosyal medyada da sıkça paylaşılan şarkıyı seslendirdi. Özbey'in performansı, konser alanında büyük beğeni toplarken izleyicilerden yoğun alkış aldı.
GÜNDEM OLDU
Özbey'in Kante şarkısını seslendirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok kullanıcı performansı eğlenceli ve sürpriz olarak değerlendirdi.